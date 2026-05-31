ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಹಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತವರು ತಂಡವಾದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಮಹಾ ಕದನಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಪಿಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6' ಈಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಪಿಚ್ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮೇ 31 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿತು.ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಿಚ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲು ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿಚ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಈ ಪಿಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಹಿ ನೆನಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ, ಚೆಂಡು ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಗುಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಡಿದು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಂದು ಭಾರತ ಸೋತಿತ್ತು.ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧದ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸೋತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದೇ ಪಿಚ್ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೆನಪನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ (2025) ಇದೇ 22-ಗಜಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂದು ಕೊಹ್ಲಿ 43 ರನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದರು.
ಮಿಶ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿಚ್: ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಈ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮಿಶ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2025 ರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 199 ರನ್ಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಇತರ ಪಿಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟ.
ಇಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ 3-3 ರ ಸಮಬಲದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದೇ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸೋತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.