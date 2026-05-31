ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸೀಸನ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರು? ಎಂಬುದು ಇಂದೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ 3 ಪ್ರಮುಖ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳು:
ನಿಯಮ 1: ಓವರ್ಗಳ ಕಡಿತ (ಕನಿಷ್ಠ 5 ಓವರ್ಗಳು): ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಲು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ತಲಾ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮ 2: ಮೀಸಲು ದಿನ : ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದಾದರೆ, ಪಂದ್ಯವನ್ನು 'ಮೀಸಲು ದಿನ'ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 1,098 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ (ಅಂದರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2023ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇ 28 ರ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾಗಿ ಮೇ 29 ಕ್ಕೆ ನಡೆದಂತೆ) ನಡೆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲು ದಿನದಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 120 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.
— IndianPremierLeague (@IPL) May 30, 2026
ನಿಯಮ 3: ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೀಸಲು ದಿನದಂದೂ ಮಳೆ ಬಿಡದೆ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಜಿಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಿನವಿಡೀ ಹವಾಮಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹವಾಮಾನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ನಿಂತ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದು ಹೊಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.