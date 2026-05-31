TATA IPL 2026 RCB vs GT Final Match : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಲೀಗ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ (IPL 2026) ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಮಹಾ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11, ಎರಡೂ ತಂಡದ ಬಲಾಬಲ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.. ನೋಡಿ..
GT vs RCB Final Live updates : ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿತ್ತು. ಇತ್ತ 2022 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಭಾನುವಾರದ ಮಹಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೆಡ್-ಟು-ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆ: ಸಮಬಲದ ಪೈಪೋಟಿ : ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಇದುವರೆಗೆ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಜಿಟಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಇತ್ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ 10ನೇ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ದಾಖಲೆ 1-1 ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ 3 ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಗಳು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ: 'ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ' ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 1 ಶತಕ ಮತ್ತು 4 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 600 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅನುಭವ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್: ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-1 ರಲ್ಲಿ ಜಿಟಿ ವಿರುದ್ಧವೇ 93 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಪಾಟಿದಾರ್, ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 196.76 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 486 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್: ಸ್ವಿಂಗ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ 15 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 26 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಜಿಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡದ ಮೂವರು ಹೀರೋಗಳು: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್: ಜಿಟಿ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-2 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 722 ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ ಗಿಲ್, ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್: ಈ ಎಡಗೈ ಓಪನರ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 710 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇವರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಲಿದೆ.
ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಈ ವೇಗಿ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪಿಚ್ ರಬಾಡ ಅವರ ತವರು ಮೈದಾನದಂತಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲರು.
ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗ: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ರಾಸಿಖ್ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್ / ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ರಶೀದ್ ಖಾನ್, ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ, ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌತಮ್ / ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ.