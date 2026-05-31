RCB vs GT, IPL 2026: IPL 2026 ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
RCB vs GT, IPL 2026 ಫೈನಲ್ ಲೈವ್: IPL 2026 ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಫೈನಲ್ ಕದನದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು,
ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಔಟ್..
ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು 9 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 91/4 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಅವರನ್ನು ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು
ಆರ್ಸಿಬಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ರನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು.ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 70/2 ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರೂ, ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಯ್ಯರ್ ಕೇವಲ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ (4 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆದ್ದು ಕಪ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
