virat kohli angry celebration: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಗಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.
virat kohli angry celebration: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ನೀಡಿದ್ದ 156 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಕೇವಲ 15.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿತು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ 27 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್ 2 ಮತ್ತು ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟಕೀಯತೆ ಇತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ವಿರಾಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆಯೂ ವಾದಿಸಿದರು.
ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ವಿವಾದದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡನ್ನು ಗಿಲ್ ಕವರ್ ಕಡೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಗಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ರನ್ ಔಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು
ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೊಹ್ಲಿ ಗಿಲ್ ರನೌಟ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನು 155 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 40 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ 28 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ವಿರಾಟ್ ರಬಾಡ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ 5 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದರು.