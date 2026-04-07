  • ಏನಿದು? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರ್ಯಾನಿ ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸೆನ್..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..!

ಏನಿದು? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರ್ಯಾನಿ ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸೆನ್..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..!

IPL 2026 Heinrich Klaasen cried: ಈ ತಮಾಷೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ನೀತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 'ಕ್ಲಾಸೇನ್ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಏಕೈಕ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 7, 2026, 01:14 PM IST
  • ಕ್ಲಾಸನ್ ಅವರ ಅವತಾರ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಬಿರ್ಯಾನಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಮುಂದಾದ ಕ್ಲಾಸೇನ್ ಎರಡು ಮೂರು ತುತ್ತು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಖಾರವೆನಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಾಗಿದೆ.

ಏನಿದು? ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರ್ಯಾನಿ ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸೆನ್..! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..!

IPL 2026 Heinrich Klaasen cried: ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಗಳನ್ನು ಬೆವರಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು, ಆದರೆ ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರ್ಯಾನಿ ತಿನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಬೆವರಿಳಿದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ ನಂತರ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ನಗುತ್ತಿರುವ ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಬಹುದೂರದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ಲಾಸನ್ ಅವರ ಅವತಾರ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಬಿರ್ಯಾನಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಮುಂದಾದ ಕ್ಲಾಸೇನ್ ಎರಡು ಮೂರು ತುತ್ತು ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಖಾರವೆನಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಯ್ಗುಡುತ್ತಾ, ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.ತದನಂತರ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬೆವರನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಮಾಷೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ನೀತಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 'ಕ್ಲಾಸೇನ್ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಏಕೈಕ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಕ್ಲಾಸೇನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕ್ಲಾಸೇನ್ ಅವರ ಈ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 

