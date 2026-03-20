  • IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟರಗಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ..!

IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟರಗಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ..!

IPL commentators salary: ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 20, 2026, 01:42 PM IST
  • ಕಾಮೆಂಟರಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲ
  • ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಧ್ವನಿ
  • ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಬಹುದು

EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
EPFO New Rules
EPFO ಹೊಸ ನಿಯಮ: ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ
ಯುಗಾದಿಯಂದೆ ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
Gajakesari Rajayoga
ಯುಗಾದಿಯಂದೆ ಗಜಕೇಸರಿಯೋಗ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
IPL 2026: ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಖಿಲಾಡಿ..! ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫಿಟ್..!
Yuzvendra Chahal
IPL 2026: ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಖಿಲಾಡಿ..! ಐಪಿಎಲ್ 2026ಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಫಿಟ್..!
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ! ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌
Gold price
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟಾ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ! ಹಬ್ಬದ ಬೆನ್ನಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌
IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟರಗಳಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ..!

ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೇದಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆಯೇ,ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರ ಪಾತ್ರವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ವೇತನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ವೇತನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರು, ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಿದ್ದರೂ, ಲೈವ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಕಾಮೆಂಟರಿಗಳ ವೇತನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸುವುದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರ ಒತ್ತಡ, ಉತ್ಸಾಹ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಅನುಭವ, ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಆಟದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರ ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗೆ 60 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 35,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ತಮಿಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ..!

ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಪ್ರತಿ ಋತುವಿಗೆ ಸುಮಾರು 4.17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಗವಾಸ್ಕರ್ ನಂತರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಇಯಾನ್ ಬಿಷಪ್ ಅವರಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರು ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗೆ 4.17 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.ಅವರ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಶೈಲಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರ ಪಾತ್ರ..!

ಕಾಮೆಂಟರಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯದ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಧ್ವನಿ.ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಬಹುದು.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಂತಹ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರ ಆಯ್ಕೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರು ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಮೆಂಟರಿಗಳು ಐಪಿಎಲ್ ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 

 

 

