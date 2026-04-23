English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Sports
  • IPL 2026: ಸೋಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ! ಲಕ್ನೋ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಬೇಸರ

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 23, 2026, 03:34 PM IST
  • ಮುಂದುವರಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ
  • ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 40 ರನ್‌ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು
  • ಈ ಸೋಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲವೆಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್

Trending Photos

Mumbai Indians ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇನೆ ಮುಂದಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್‌!
camera icon10
RRR, KGF ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ: 90 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Bollywood
ಅಲಿ ಗೋನಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೊತೆ ಮುರಿದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ: ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಸೆರ್ಬಿಯನ್ ಸುಂದರಿಯ ಹೊಸ ಜೀವನ..?
camera icon6
Natasa Stankovic
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ ಖಚಿತ! ಭಾರೀ ಧನಲಾಭ
camera icon5
Chandra Gochar 2026
IPL 2026, LSG vs RR: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ತಂಡ ತನ್ನ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್‌ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.   

Add Zee News as a Preferred Source

ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು!

ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 40 ರನ್‌ಗಳ ಭಾರೀ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಂತ್, ʼಈ ಸೋಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ” ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಲಕ್ನೋದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ಕೇವಲ 159 ರನ್‌ ಗಳಸಿತ್ತು.

ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ  160 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಲಕ್ನೋ ಕೇವಲ 119 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಲಕ್ನೋ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಂತ್‌, ಇದು ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಲಕ್ನೋ ಪ್ರಸಕ್ತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಂತರ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾದರು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಇದು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಸ್ವತಃ ನಾಯಕ ಪಂತ್ ಡಕೌಟ್‌ ಆದರು. ಕೆಲ ಆಟಗಾರರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ  ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ದೂರವಾಯಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಲಕ್ನೋ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀನಾಯ  ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಪಂತ್‌ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಈ ಸೋಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ… ಅದನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋಗೆ ಈ ಸೋಲು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯೆತ ಇದೆ.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rishabh PantLucknow Super GiantsIPL 2026Rajasthan RoyalsLSG vs RR

Trending News