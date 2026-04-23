IPL 2026: ಸೋಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ! ಲಕ್ನೋ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಬೇಸರ

IPL 2026, LSG vs RR: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ತಂಡ ತನ್ನ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು!
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 40 ರನ್ಗಳ ಭಾರೀ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಂತ್, ʼಈ ಸೋಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ… ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ” ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಲಕ್ನೋದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಏಕಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಕೇವಲ 159 ರನ್ ಗಳಸಿತ್ತು.
ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ 160 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಲಕ್ನೋ ಕೇವಲ 119 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಲಕ್ನೋ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪಂತ್, ಇದು ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲಿನ ಸರಣಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಲಕ್ನೋ ಪ್ರಸಕ್ತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರಂತರ ಸೋಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾದರು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿವೆ. ಇದು ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು?
ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಸ್ವತಃ ನಾಯಕ ಪಂತ್ ಡಕೌಟ್ ಆದರು. ಕೆಲ ಆಟಗಾರರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ದೂರವಾಯಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಲಕ್ನೋ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಈ ಸೋಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ… ಅದನ್ನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋಗೆ ಈ ಸೋಲು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯೆತ ಇದೆ.