IPL 2026: ಕೆಕೆಆರ್‌ ಸೋಲಿಗೆ ಇವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ; ರಹಾನೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್..!

KKR vs MI: ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ 220 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ರಿಕಲ್ಟನ್ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮಂಕಾದರು. ಪರಿಣಾಮ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ 5 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದರೂ ತಂಡ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್ ನಾಯಕ ಅಂಜಿಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸೋಲಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೊಂಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ 25.20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರಿಂದ ಏಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ರಹಾನೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ʼಗ್ರೀನ್ಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕುʼ ಅಂತಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಮುಂಬರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ
ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ಗೆ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಕೆಕೆಆರ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಹಾನೆ, ʼತಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಗಳು ಅನನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ನಾನು ಮೈದಾನವನ್ನ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿದರೂ ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಹಾನೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಗ್ರೀನ್?
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದರೆ, ಅದು ಕೆಕೆಆರ್ನ ಸಮತೋಲನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಲೀಗ್ನಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.