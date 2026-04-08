English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
IPL 2026: ʼಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಯ್ತು..ʼ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವೇ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Apr 8, 2026, 09:19 AM IST
  ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು
  ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ

Trending Photos

ಇಂದು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ! &#039;ಯಾರ್ಕರ್ ಕಿಂಗ್&#039; ಬುಮ್ರಾರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರಾ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್?
camera icon6
RR vs MI
ಇಂದು ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ! 'ಯಾರ್ಕರ್ ಕಿಂಗ್' ಬುಮ್ರಾರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರಾ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್?
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
camera icon6
Budh gochar 2026
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನೀಚಭಂಗ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭ!
ಇರಾನ್‌ನ 10 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಟ್ರಂಪ್..! ಎರಡು ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
Iran War Ceasefire
ಇರಾನ್‌ನ 10 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಟ್ರಂಪ್..! ಎರಡು ವಾರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಖಚಿತ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon5
Shukraditya RajaYoga
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಖಚಿತ, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
 Kevin Pietersen: ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಣವೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅವರ ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪೀಟರ್ಸನ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಲ್ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಹಳೆಯ-ಶೈಲಿಯ ಚಿಂತನೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ದೂಷಿಸಿದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

2009 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಲೀಗ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಂತಹ ಲೀಗ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಂಡದಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪೀಟರ್ಸನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 104 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೇವಲ 33 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 150 ರಿಂದ 160 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 13,000 ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆಯೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಲಿಪಶು ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಅವರಂತಹ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಆಗ ತೋರಿದ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಪೀಟರ್ಸನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಒಮ್ಮೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. ಈಗ, ಆಟಗಾರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

cricketSportsIndian Premier LeagueIPL 2026Kevin Pietersen

Trending News