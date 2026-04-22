ಲಕ್ನೋ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂದ್ಯ.. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

LSG vs RR Match: ಲಕ್ನೋದ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ನ 32 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ.
ತವರಿನಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಮತ್ತು ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ರಂತಹ ಬೌಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಜಸ್ಥಾನ 4 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲಕ್ನೋ 2 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಲಕ್ನೋ ತನ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Mumbai Indians ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಪಾಂಡ್ಯ ಸೇನೆ ಮುಂದಿದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜ್!
IPL 2026 ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 32 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋದ ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ನೋ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 159 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಲಕ್ನೋ ಗೆಲ್ಲಲು 120 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 160 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (22) ಅವರನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಯುವ ಸಂವೇದನೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (8) ಅವರನ್ನು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದ ಕಾರಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 44 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (20) ಮತ್ತು ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೈರ್ (22) ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಸತತ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. 11 ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಬಲವಾಗಿ ತಗುಲಿ ಅವರ ಮೂಗಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿರಾಮ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ, ಪಂತ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು 100 ರನ್ ದಾಟಲು 15 ಓವರ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 43*) ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಶುಭಂ ದುಬೆ (19*) ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 159ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು. ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಶಮಿ, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ 160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಲಕ್ನೋಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಲಗ್ನಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿದ ನಟಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೇಮನೆ!.. ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದ ಜೋಡಿ