LSG Flop Players: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) ತಂಡದ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಉಳಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2027 ರ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮೂರು ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ 3 ಆಟಗಾರರ ಮೇಲಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ ಹೂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಆಟಗಾರರೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ 3 ಆಟಗಾರರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು ₹50 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಟಗಾರರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಹೀಗಾಗಿ LSG ಇವರನ್ನು ಕೂ ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
1. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (₹27 ಕೋಟಿ)
ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ₹27 ಕೋಟಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಬಿಡ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಲಕ್ನೋ ಪರ ಆಡಿದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 28 ವರ್ಷದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಲಕ್ನೋ ಪರ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 28 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 26 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 581 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, LSG IPL 2025 ರಲ್ಲಿ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಕ್ಕೆ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 28 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಈಗ ತಂಡವು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
2. ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ (₹11 ಕೋಟಿ)
ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ₹11 ಕೋಟಿಗೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಯಾಂಕ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಯಾಂಕ್ ಲಕ್ನೋ ಪರ ಕೇವಲ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 2025 ರಲ್ಲ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ 4 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ₹11 ಕೋಟಿ ಆಟಗಾರ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ 2027 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ತಂಡವು ಬೌಲರ್ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
3. ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ (₹9.75 ಕೋಟಿ)
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಬಲಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ₹9.75 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ, ಆವೇಶ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 11.06 ರ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು, ಇದು ತಂಡದ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈಗ, ಆವೇಶ್ಗೂ ಸಹ ಬಾಗಿಲು ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಮುಂದೆ LSG ಯ ಯೋಜನೆ ಏನು?
ಐಪಿಎಲ್ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಲಕ್ನೋಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿಗಾಗಿ ತಂಡವು ಈಗ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಸಾಧಾರಣ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಂತಹ ದುಬಾರಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ 2027 ರ ಹರಾಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹48 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಗಣನೀಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಳಿತಾಯದ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಅಸಾಧಾರಣ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
