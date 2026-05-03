Hardik pandya: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭಾವುಕರಾದರು.
IPL 2026 MI hardik pandya sad cry after csk match: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಸೀಸನ್ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ 180 ರಿಂದ 190 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 10 ಓವರ್ಗಳ ನಂತರ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು, ಇದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿತು. ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು, ಆದರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದರು ಎಂದು ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 20 ಓವರ್ಗಳ ಪೂರ್ಣ ಆಟವಾಡಿದ ನಂತರ ತಂಡವು ಕೇವಲ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಮನ್ ಧೀರ್ 57 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನೀಡಿದರೂ, ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕೇವಲ 18.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸವಾಲು ಇನ್ನೂ ಇದೆ.