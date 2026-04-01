ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಹೊಸ ಕಿಂಗ್.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ?

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೈತ್ಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಫಿದಾ ಅವರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. 128 ರನ್ಗಳ ಸಣ್ಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡರು. ಅವರು ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು, ಇದು ಈ ಋತುವಿನ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 52 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. 15 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೈಕೆಲ್ ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವೈಭವ್ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೈಕೆಲ್ ವ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಕ್, ಬಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. "ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಹಿರಿಯರ ನಡುವೆ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. 15 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ:
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವೈಭವ್ ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ವರೆಗೆ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ:
ಬಿಹಾರದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಋತುವಿನ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ, ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಯುತ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ.