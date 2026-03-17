ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ತಂಡಗಳು

IPL 2026: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(IPL 2026)ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗಿನ 18 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನೂರಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಇನ್ನೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅಗ್ರ ಐದು ತಂಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 18 ಐಪಿಎಲ್ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 277 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 153ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, 124ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಐದು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಇದುವರೆಗಿನ 18 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 16ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 253 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, 142 ಗೆದ್ದಿದ್ದು, 109ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿವೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಇದುವರೆಗೆ 18 ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ 265 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 136ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 127ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 271 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 134 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 133 ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.
18 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 263 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 122 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, 140 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದೆ.