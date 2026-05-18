MS Dhoni: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ MS Dhoni ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಧೋನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಧೋನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಖಚಿತ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಗಾಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ಸೋಮವಾರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದ ಧೋನಿ, ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ತವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಧೋನಿ ಪ್ರವೇಶ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
-Clean shave look
-Off to practice session
-One last time
The king MS Dhoni is coming back tomorrow against SRH at Chepauk stadium Chennai pic.twitter.com/peBqbzzbDO
— Jayprakash MSDian™ (@ms_dhoni_077) May 17, 2026
ಭಾನುವಾರ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕ್ಲೀನ್-ಶೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಧೋನಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಧೋನಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ಧೋನಿ, ಈಗ SRH ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಾಡು-ಅಥವಾ-ಡೈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಧೋನಿಯಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ತಂಡದ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, SRH ನಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಧೋನಿಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದು ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಐಪಿಎಲ್ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯ ತವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ಚೆನ್ನೈ ನಗರವು ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕನನ್ನು ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು SRH ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧೋನಿಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಳ ಉತ್ಸಾಹವು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.