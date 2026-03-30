CSK ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಘಾತ.. ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್!

IPL 2026 MS dhoni injury: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಂತರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ ಇಂದು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿವೆ.
ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. ಬೌಲರ್ ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತಂಡವು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಬದಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ CSK ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಲಭ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಧೋನಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಚೆನ್ನೈಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಕೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ರುತುರಾಜ್ ಆಂಕರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಗುವಾಹಟಿ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ತಲಾ 14.2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಶಿಸಿದೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ವೇಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿರುವ ತಂಡ: ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾಯಕ), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ ಶಾರ್ಟ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್.
