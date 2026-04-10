ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಡೇಟ್‌ ಫಿಕ್ಸ್‌..! ಇನ್ನಾದರೂ CSK ಪರ ಇರ್ತಾಳಾ "ವಿಜಯ ದೇವತೆ" 

MS Dhoni return : ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡವು IPL 2026 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ತಂಡದ ಐಕಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಇದೀಗ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ..
ಹೌದು.. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಧೋನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರಂದು ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತವರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಧೋನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡವು ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ವಸತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಪಂದ್ಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.