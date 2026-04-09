KKR vs LSG: ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್! ಹೀರೋ ಆದ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ!!

ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಗೆಲುವಿಗೆ 14 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ರೋಚಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಖ್ನೋ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 10, 2026, 12:02 AM IST
  • ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ಗೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು
  • ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಆದ ಮುಕುಲ್‌ ಚೌಧರಿ
  • ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್!

ಬೂಮ್ರಾಗೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌.. ಸತ್ಯವೇನು?
ಬೂಮ್ರಾಗೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌.. ಸತ್ಯವೇನು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ AC
Indoor plants for cooling
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.. ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..! ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ AC
ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ..
Kubera Yoga for zodiac signs
ಮುಂದಿನ 3 ತಿಂಗಳು ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ! ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ..
ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..
ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದರೂ ಇದುವೇ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ..
Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್‌ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ 15ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟರ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಲ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೂ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು.

ಸೋಲುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟವಾಡಿದ ಮುಕುಲ್‌ ಚೌಧರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಜನಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಕೆಆರ್‌ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್‌ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಕೆಕೆಆರ್‌ ದಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 181 ರನ್‌ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯ ಕ್ರಮದ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನ 150ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (41), ಅಂಗ್‌ಕ್ರಿಶ್ ರಘುವಂಶಿ (45), ರೋವ್‌ಮನ್ ಪೊವೆಲ್ (ಅಜೇಯ 39) ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ (32) ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು.

ಹೀರೋ ಆದ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ

ಕೆಕೆಆರ್‌ ನೀಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮುಕುಲ್‌ ಚೌಧರಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಗೆ ತಂದರು. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಪಂದ್ಯದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಇದ್ದ ಅಜೇಯ 54 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಕುಲ್‌ ಬಲ ತುಂಬಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಡ್ರಾಮಾ

ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಗೆಲುವಿಗೆ 14 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ತಿರುವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ರೋಚಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಖ್ನೋ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ವೈಭವ್ ಅರೋರಾ ಎಸೆದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅವೇಶ್ ಖಾನ್ ಸಿಂಗಲ್‌ ರನ್‌ ತೆಗೆದು ಮುಕುಲ್‌ಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ನೀಡಿದರು. 2ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಮುಕುಲ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತು. ಆದರೆ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರನ್‌ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೋಚಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಕೋರ್‌ ಲೇವೆಲ್‌ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್‌ ಮಿಸ್‌ ಆದರು ಮುಕುಲ್‌ ಮತ್ತು ಆವೇಶ್‌ ಖಾನ್‌ ಒಂದು ರನ್‌ ಓಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

KKR vs LSGMukul ChoudharyIPL 2026Lucknow Super GiantsKolkata Knight Riders

