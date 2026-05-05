IPL 2026 mumbai indians can still qualify for play off: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇತರ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ 0.649 ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ಬಿಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಉಳಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕೆಕೆಆರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಂಡಗಳು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸತತವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರನ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಅವರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ತನ್ನ ನಿವ್ವಳ ರನ್ ದರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 4 ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದು 14 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಟಾಪ್ 3 ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಆಗಬಹುದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಜಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ತಲಾ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ ತಲಾ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಜಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ತಲಾ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ 5 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 4 ತಂಡಗಳು ತಲಾ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆರ್ಸಿಬಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಜಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಸಿಬಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಜಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಗಳ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದರೆ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಒಂದು ಪವಾಡ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು.