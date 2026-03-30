IPL 2026 mumbai indians win main reasons: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, 5 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಶಿವ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಜಯಕ್ಕೆ  ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕನೇ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 30, 2026, 05:00 PM IST
IPL 2026 mumbai indians win main reasons: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರನ್‌ಗಳ ಪ್ರವಾಹ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 850 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರೆ, 5 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಶಿವ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 220 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ ಮತ್ತು ರಘು ವಂಶಿ ಪಂದ್ಯದ ತಾರೆಯರಾಗಿದ್ದರು, ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಹಾನೆ 67 ರನ್ (5 ಸಿಕ್ಸರ್, 3 ಬೌಂಡರಿ) ಮತ್ತು ಅಲೆನ್ 37 ರನ್ (2 ಸಿಕ್ಸರ್, 6 ಬೌಂಡರಿ) ಗಳಿಸಿ ಮುಂಬೈ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು.

ನಂತರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 81 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 8 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 148 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ 221 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.. ಅವರು 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್.. ಅವರು 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಕೆಕೆಆರ್‌ನ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕವೂ ಆಗಿದ್ದವು. ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ (17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3; 6 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್), ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ (18) ಅವರ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮುರಿಯದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ಆರಂಭಿಕರಂತೆ ಬೃಹತ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 2025ರ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಗಾಯದ ಬದಲಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 2025 ರ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅವರು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಲಕ್ನೋ ಈಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಸಹ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಬೌಲರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಅವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 2022 ರವರೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂದಿನಿಂದ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದರೆ, ಅವರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

