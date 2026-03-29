  • RCB ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಇವರೇ! ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ SRHಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್

RCB ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಇವರೇ! ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ SRHಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್

RCB vs SRH Match: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB SRH ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಫೈವ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕೇವಲ 15.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 29, 2026, 12:17 PM IST
  • ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ವೇಗದ ಮುಕ್ತಾಯ
  • ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಅದ್ಭುತ ಐಪಿಎಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯ
  • ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ಮ್ಯಾನ್

8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ 20-35% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon6
8th Pay Commission Latest Update
8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ 20-35% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮಗೂ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು
camera icon5
PM Modi
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೆ? ನಿಮಗೂ ಆ ಅಂಗಡಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು
8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
camera icon6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ!
ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌
camera icon6
Mera Dil Ye Pukare Aaja
ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌
RCB ರೋಚಕ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಇವರೇ! ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ SRHಗೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ ಈ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್

RCB Five stars: 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ RCB ಆಟಗಾರರು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡವನ್ನು 202 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಕೇವಲ 15.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಈ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನೀಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. 181.58 ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಎರಡೂ ಕಂಡುಬಂದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 13 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಆಟ ಆಡಲು ಬಿಡದೇ ಡಗೌಟ್ ಕೂರಿಸಿದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ?

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಎಸ್‌ಆರ್‌ಹೆಚ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 234.62 ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ನೀಡಿದ ಈ ಮಿಂಚಿನ ಆರಂಭದಿಂದಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಡಫಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 22 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಡಫಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 230 ಮೀರುತ್ತಿತ್ತು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಹೊಸ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಇಳಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಟಿದಾರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಔಟಾದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (80 ರನ್) ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (31 ರನ್) ಅವರ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಇನ್ನೂ 2-3 ಓವರ್‌ಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವು ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್‌.. ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಂಹಪಾಲು ಇವರದೇ ನೋಡಿ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

