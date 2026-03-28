ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ RCB ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌!.. ಮೂವರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್‌

IPL 2026: ಈ ಪಂದ್ಯವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಬೋನಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೋಲಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ RCB ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು. IPL 2026 ರ ನಿಜವಾದ ಮಜಾ ನಾಳೆಯಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್ 28) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB), ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, RCB ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು, ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು "ಜೋಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅಕಿಲೀಸ್ ಹೀಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಶಸ್ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಅವರು ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಪಾತ್ರ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಮತ್ತು 22 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅವರು 8.77 ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಮಿತವ್ಯಯದಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದರು. ಈಗ, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ದಯಾಳ್ರಂತಹ ಇತರ ವೇಗಿಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರು RCB ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹ ಅಲಭ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.. ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಯಶ್ ದಯಾಳ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಯಶ್ ದಯಾಳುRCB ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ಮನ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ನಂತಹ ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ.
