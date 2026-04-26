English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Sports
IPL 2026: ವೈಭವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಂಡು ದಂಗಾದ SRH ನಾಯಕ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್; ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

IPL 2026: ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 26, 2026, 05:29 PM IST
  • ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು
  • ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬುಮ್ರಾ, ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ದೂಲ್ ನಂತರ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

camera icon6
Sreesanth
camera icon10
camera icon5
blood sugar
camera icon6
Lakshmi Narayan Yog
Vaibhav Suryavanshi IPL 2026: ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈಗ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆ.ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ 36 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ, ಅವರು ಕೇವಲ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೋತರೂ ಸಹ, ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಎನ್ನುವದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ, ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಆಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ ವೈಭವ್ ಅವರ ಆಟದ ಬಗೆಗಿನ ಮನೋಭಾವವದಿಂದ ತಾವು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಬುಮ್ರಾ, ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ದೂಲ್ ನಂತರ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IPL (@iplt20)

2 ಶತಕಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರ:

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 103 ರನ್ ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಎರಡನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅನ್‌ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಪಂದ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ 103 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 228 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಒಂಬತ್ತು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 229 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.

About the Author
Trending News