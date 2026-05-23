ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಆರ್ ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸಮೀಕರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಸೋತರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ನಡುವಿನ ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
IPL 2026 Playoff Scenario: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಿ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ 4ನೇ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB), ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ (GT) ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR), ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಲಕ್ನೋದ ಏಕನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ʼಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿʼ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಕನಸನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (ಅಜೇಯ 101) ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸತತ 6 ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Back to the WINNING ways! 🌟
Been 7 matches since #PBKS last won a game
They end the losing streak with a 7️⃣-wicket win 👊
Scorecard ▶️ https://t.co/2ADKr4dqhi#TATAIPL | #KhelBindaas | #LSGvPBKS | @PunjabKingsIPL pic.twitter.com/VzwWCcbx0J
— IndianPremierLeague (@IPL) May 23, 2026
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಇದೀಗ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನೇರವಾಗಿ 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ.
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವೂ ಇನ್ನೂ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಕೆಆರ್ ಈಗ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಕೆಆರ್ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಆಸೆ ನೆರವೇರಲು ಆರ್ಆರ್ ತಂಡ ಸೋಲು ಕಾಣಬೇಕು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) ತಂಡದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಿವೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 14 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಇತರ ತಂಡಗಳ ಸೋಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಆರ್ ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಸಮೀಕರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಸೋತರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ನಡುವಿನ ನೆಟ್ ರನ್ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ. IPL 2026 ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಥ್ರಿಲ್ ನೀಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.