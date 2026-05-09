IPL 2026 playoffs race: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಸೀಸನ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮೂರು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಗಮಿಸಿವೆ. ಅಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-4 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಏಳು ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರಾಶೆಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿವೆ. ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಡಲಿವೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗೆದ್ದು ಏಳರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ತಂಡದ ಪತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ತಂಡವು ಗರಿಷ್ಠ 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಈ ವರ್ಷವೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ದರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸತತ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಋತುವಾಗಲಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ನ ಕಥೆಯೂ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಆಡಿದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಲಕ್ನೋ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಫಾರ್ಮ್ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸ ಪ್ರದರ್ಶನವು ತಂಡವನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಲಕ್ನೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಘನತೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.