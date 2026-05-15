IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಬಿಸಿ ವಾಗ್ವಾದವು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
IPL 2026: 2026 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಹ-ಮಾಲೀಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸತತ ಐದನೇ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದ ಚರ್ಚೆಯು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 200 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (57) ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ಔಟಾಗದೆ 75) ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಈ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಮತ್ತು ಪಾಂಟಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೋಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ರೇಸ್ ನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಔಟ್?
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 13 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತರರ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಸತತ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿರುವುದು ತಂಡದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದರೂ ಸಹ, ರನ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಎಡವಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ 'ತಿಲಕ್' ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ
201 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (48) ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 25 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು, ಆದರೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಪಂಜಾಬ್ ಬೌಲರ್ಗಳಾದ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಒಮರ್ಜೈ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಿತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ತಂಡದ ಉಳಿದವರು ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು, ಪಂಜಾಬ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸೋಲು ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿತು.
