ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ: ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 29ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 54 ರನ್ಗಳ ಅಮೋಘ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿದ ಪಂಜಾಬ್, ನಂತರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಲಕ್ನೋ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಭ್ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (0) ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂಪರ್ ಕಾನಲಿ ಲಕ್ನೋ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು.ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಕೇವಲ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ 93 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಶತಕದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಕೂಪರ್ ಕಾನಲಿ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 7 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 87 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಜೋಡಿಯು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 182 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 250ರ ಗಡಿ ದಾಟಿಸಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 254 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.ಲಕ್ನೋ ಪರ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಮಾರನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) April 19, 2026
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ನೀಡಿದ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನೇ ಪಡೆಯಿತು. ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ (35) ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ (40) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 61 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ನಾಯಕ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ (43) ಮತ್ತು ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ (42) ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ, ಪಂಜಾಬ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ರನ್ ವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ (9) ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಕ್ನೋ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 200 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು.
ಪಂಜಾಬ್ ಪರ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 37 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಶಾಕ್ ಮತ್ತು ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವೈಶಾಕ್ ತಮ್ಮ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ರನ್ ನೀಡಿ ಲಕ್ನೋ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: 254/7 (20 ಓವರ್) - ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 93, ಕೂಪರ್ ಕಾನಲಿ 87; ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್ 2/52.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: 200/5 (20 ಓವರ್) - ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ 43, ಏಡನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 42; ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 2/37.