IPL Purple Cap Winners List: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನ ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಕೂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಯಾರು, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರರು:
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ಷಲ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಬೌಲರ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಬಾಡ ನಡುವೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಎಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ?
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ರಬಾಡ ನಡುವೆ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಬಾಡ ಪ್ರಸ್ತುತ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 15 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 26 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಭುವಿ' ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಬಾಡ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
2009 - ಆರ್ಪಿ ಸಿಂಗ್ - 23 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2010 - ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ - 21 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2011 - ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ - 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2012 - ಮೊರ್ನೆ ಮೊರ್ಕೆಲ್ - 25 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2013 - ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ - 32 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2014 - ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ - 23 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2015 - ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ - 26 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2016 - ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ - 23 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2017 - ಭುವನೇಶ್ವರ ಕುಮಾರ್ - 26 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2018 - ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಟೈ - 24 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2019 - ಇಮ್ರಾನ್ ತಾಹಿರ್ - 26 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2020 - ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ - 30 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2021 - ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ - 32 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2022 - ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ - 27 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2023 - ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ - 28 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2024 - ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ - 24 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2025 - ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ - 25 ವಿಕೆಟ್ಗಳು
2026 - ?