ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 7 ಬಾರಿ 200+ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂಡವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. 2020ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವು 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿ 200+ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
RR vs GT: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾದರು. ಪರಿಣಾಮ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ 229 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂಡವೆಂಬ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
ನಿಯಮಿತ ನಾಯಕ (ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್) ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಅವರು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 55 ರನ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 84 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಆರ್ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪರ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ 47 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎದುರಾಳಿಯ ರನ್ ವೇಗವನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ 2025ರಲ್ಲೂ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬಾರಿ 200+ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಈಗ 2026ರಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ತಂಡವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಗಳು ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮಾತ್ರ ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2012ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ತಂಡವು ಒಂದು ಸಲವೂ 200+ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕವೇ ತಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದುರ್ಬಲತೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು 200+ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. 2020ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 8 ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಈಗ 7 ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಆ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ 200+ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.