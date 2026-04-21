  • IPL 2026: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

IPL 2026: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಆಟಗಾರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಅವರು ಪಿಎಸ್​ಎಲ್​ ತೊರೆದು ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್‌ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ದಸುನ್​​ ಶಾನಕಗೆ ಏಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಾ ಅನೇಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 21, 2026, 10:45 AM IST
  • ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್
  • ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ದಸುನ್​​ ಶಾನಕ ಪಿಸಿಬಿಯಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾನ್
  • ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೇರಿದ ಶಾನಕಗೆ 800% ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ

IPL ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾಟಮಂತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಛೇರ್ಮನ್‌ ಮೋದಿ!
camera icon10
IPL ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾಟಮಂತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಛೇರ್ಮನ್‌ ಮೋದಿ!
ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಅಳುತ್ತಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ‌ RR ಬಿಗ್ ಲಾಸ್!
camera icon10
ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸೋತಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಅಳುತ್ತಿರೋ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ.. ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ‌ RR ಬಿಗ್ ಲಾಸ್!
RCB ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ, SRH ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌.. IPLನ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು?
camera icon10
RCB ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ, SRH ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌.. IPLನ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು?
ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 50,000 ರೂ. ನಗದು ಕಳವು..! ಕಳ್ಳನ ಪತ್ತೆ
camera icon6
Raashii Khanna
ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ 50,000 ರೂ. ನಗದು ಕಳವು..! ಕಳ್ಳನ ಪತ್ತೆ
IPL 2026: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Dasun Shanaka Ban From PSL: ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಜೋರಾಗಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರ ದಸುನ್ ಶಾನಕ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಹೇರಿರುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌.  ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಆಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾನಕ, ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಸೇರಿರುವುದೇ ಇಕದ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಈ ವಿವಾದ?

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವ ದಸುನ್ ಶಾನಕರನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್​​ನ ಯಾವ ತಂಡವೂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರುಉ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಾಹೋರ್‌ ತಂಡವು ಅವರನ್ನ 75 ಲಕ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ)ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಶಾನಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೇ ಅವರು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರುಜ ಪಿಸಿಬಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತವರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ.. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌!

800% ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ

ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾನಕಗೆ ಕೇವಲ ₹25 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ₹2 ಕೋಟಿ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 800% ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ. ಇದು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ ತೊರೆದು ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗಿರುವ ಪಿಸಿಬಿ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್‌ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾನಕ 2027ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಶಾನಕ

ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಆಟಗಾರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಮುಜರಬಾನಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶಾನಕಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾನಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರೋ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟ, ದೆಹಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು!

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

