IPL 2026: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Dasun Shanaka Ban From PSL: ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಜೋರಾಗಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರ ದಸುನ್ ಶಾನಕ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾನ್ ಹೇರಿರುವುದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾನಕ, ಅದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ಸೇರಿರುವುದೇ ಇಕದ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಈ ವಿವಾದ?
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವ ದಸುನ್ ಶಾನಕರನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಯಾವ ತಂಡವೂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರುಉ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಲಾಹೋರ್ ತಂಡವು ಅವರನ್ನ 75 ಲಕ್ಷ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ (ಭಾರತದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ)ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು ಶಾನಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ನೀಡಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೇ ಅವರು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಅವರುಜ ಪಿಸಿಬಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
800% ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಶಾನಕಗೆ ಕೇವಲ ₹25 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ₹2 ಕೋಟಿ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 800% ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ. ಇದು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ತೊರೆದು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಸೇರುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗಿರುವ ಪಿಸಿಬಿ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾನಕ 2027ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತಿಲ್ಲ.
ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಶಾನಕ
ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಆಟಗಾರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಐಪಿಎಲ್ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಬ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶಾನಕಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾನಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
