ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಜಡೇಜಾ!.. ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

jadeja clarifies Ms dhoni csk reunion:  ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಆಟಗಾರರ ರಿಯೂನಿಯನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೇ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 31, 2026, 11:04 PM IST
jadeja clarifies Ms dhoni csk reunion: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಆಟಗಾರರ ರಿಯೂನಿಯನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಜೊತೆ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ? ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆಯೇ? ಈ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಜಡೇಜಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಡೇಜಾ ಧೋನಿ ಬಿರುಕು ವದಂತಿಗಳು: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರಿಯೂನಿಯನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೂ, ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡದಿರುವುದು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಶೀತಲ ಸಮರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈ ವಿವಾದವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಡೇಜಾ, ಇದು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಡೇಜಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು.. "ನಾನು ರಿಯೂನಿಯನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ 'ಮಹಿ ಭಾಯ್' ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಧೋನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಡೇಜಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ, 2022 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2023 ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಆ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಡೇಜಾ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಜಡೇಜಾ ರಿಯೂನಿಯನ್‌ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳು ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಡೇಜಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡರು.

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

