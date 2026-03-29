IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್) ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಹೆಸರು ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್. ಅಭಿನಂದನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾರು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ತರಬೇತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ್ನೇ ಸೋಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಅವರು ನೆಟ್ ಬೌಲರ್ನಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿಯಂತಹ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭಿನಂದನ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರ ಯುಪಿ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ಪರ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 15 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
2025 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, 2026 ರ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 28 ವರ್ಷದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ತಮ್ಮ 29 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡದಿದ್ದರೂ, ಸಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲೀಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ರಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.