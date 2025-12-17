IPL 2026 RCB buy 8 New players : ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ RCB ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ..ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನೆ ನಡೆ ಮಿನಿ ಹಾರಾಜಿನಲ್ಲಿ 8 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ..
ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ದೆ ಟ್ರೋಫಿ ಎಂದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಹುತೇಕ ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ..ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೊನೆಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು..
ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಕೊನೆಗೆ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿನೂ ಕಪ್ ಗೆಲುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 8 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಡುವ ಬರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡರೂ ತಂಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಗಾಗಿ 8 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ..
ನಿನ್ನೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಯಶ್ ದಯಾಳ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಝಲ್ವುಡ್, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ರಸಿಖ್ ಸಲಾಂ, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್. ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫ್ಫಿ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು?: ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆಂದು 16.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಐದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ ₹25,00,000 ಮಾತ್ರ. ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆಂದು 16.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಈ ಎಂಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಕೃಣಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಯಶ್ ದಯಾಳ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಝಲ್ವುಡ್, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ರಸಿಖ್ ಸಲಾಂ, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್. ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫ್ಫಿ, ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ?
ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ: ₹30,00,000
ಜೋರ್ಡಾನ್ ಕಾಕ್ಸ್: ₹75,00,000
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್: ₹7,00,00,000
ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್: ₹5,20,00,000
ಜಾಕೋಬ್ ಡಫ್ಫಿ: ₹2,00,00,000
ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್: ₹30,00,000
ವಿಕಿ ಓಸ್ಟ್ವಾಲ್: ₹30,00,000
ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್: ₹30,00,000