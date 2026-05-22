ಹೈದರಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಿಯ 67ನೇ ಹಾಗೂ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ 55 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಆದರೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಸಹ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಪ್ಲೇಆಫ್ನ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
Top of the table for the first time after 15 years feels good. 🫡❤️
The job so far? Done. 👍
The mission ahead? Far bigger. ⏳ pic.twitter.com/ODEAmcu2lR
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 22, 2026
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26) ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ (22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56) ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 79 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 51 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 255 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಬೃಹತ್ 256 ರನ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಕುಸಿಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 166 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು.
ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್) ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ (31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು 17ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಆಯಕಟ್ಟಿನ 165 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, 55 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆರ್ಸಿಬಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಟಾಪ್-2 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.