ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ RCB! ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮಾಲೀಕ ಮಲ್ಯಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಲಾಭವೆಷ್ಟು?

2008 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಯುಎಸ್ಎಲ್) ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಕೇವಲ 446 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಮದ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅವರ ತಂತ್ರವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ, ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ತಂಡದ ಮೌಲ್ಯವು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಷೇರುಗಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ 'ಡಿಯಾಜಿಯೊ' ಮಲ್ಯ ಅವರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 53.4 ಪ್ರತಿಶತ ಪಾಲನ್ನು 11,166 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3,635 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
೨೦೧೩-೧೪ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಮಲ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಂತರ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಶೇಕಡಾ ೫೬ ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ೫೧೫ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ೨೦೧೬ ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ಲಂಡನ್ಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮೌಲ್ಯ ೧,೨೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಪ್ಪಂದವು 16,600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ USL (ಡಿಯಾಜಿಯೊ) ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಂಡವು ಇಂದು ಬಹು-ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ.