RCB vs PBKS: ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಅರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಸೋಲಿಸಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೂ ಏನು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಅಂತಹದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
RCB vs PBKS: ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದೀಗ ಅದೇ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಲ್ ಲೀಗ್ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಸತತ ಸೋಲಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಬೀಗಿದ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಸತತವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.. ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಣಭೇಟೆಗಾರನಂತೆ ಆಟವಾಡಿದರು.
ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 23ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದು ಅವರ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಅವಕಾಶ ಭಾರೀ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ.ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಕರ್ಮ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ತೆರುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರವರೆಗೆ IPLನ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತಿತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿ 7.54ಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 49/1 (4.3 ಓವರ್) ಎಂದು ಬರೆದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು ಕಾರಣ IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು ಕೇವಲ 49ರನ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ .3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ದಾಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿತ್ತು.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಟ್ವೀಟ್ಗರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಯಾವ ತಂಡವಾದರೂ ಸರಿ ಖದರ್ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಶಾಪವೋ ಏನೋ ಏನು ಟ್ವೀಟ್ ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸತತವಾಗಿ ಸೋಲುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಆಡಿದ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿತೂ ಪಂಜಾಬ್ ಅಟವನ್ನು ಸೋತು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ನಂತರ RCB ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಂಬ್ಗೆ ಸಖತ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಟ್ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ " ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್..101 ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಬಾರದು ಏನು" (What not to tweet) ಎಂದು ಬರೆದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ಗ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಬ್ಬಾಶ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಂಜಾಬ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಗುರಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕವೇ