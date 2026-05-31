IPL 2026 Winner Prize Money: RCB vs GT ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಇಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ. RCB vs GT ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಂಣದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಗುಜರಾತ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 215 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನುಂಟು ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಿತು.
ಈಗ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆದ್ದರೂ ಅದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹46.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ₹20 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ, ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ಗೆ ₹13 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡವು ₹7 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹6.5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿನ್ನರ್ ತಂಡವು ಪಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣದ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 50 ಪ್ರತಿಶತ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಲಾಭವು ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ತಂಡದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಗಳ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಫೈನಲ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 6:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.