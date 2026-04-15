RCB vs LSG : ಎರಡು ತಂಡದ ಬಲಾಬಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಆ ಟೀಮ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು.. ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ

IPL 2026 RCB vs LSG : ಈ ಬಾರಿಯ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 11.1ರ ರನ್ ರೇಟ್ ಹಾಗೂ 45.2ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರತಿ 3.6 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 7.6ರ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 8.5ರ ಎಕಾನಮಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಈವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ 200 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೈ-ಡ್ರಾಮಾ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಡುವಿನ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಅಂತರವಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಗೆಲುವು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB): ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ಸಿ), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆ), ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG): ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್, ರಿಷಬ್ ಪಂತ್ (ಸಿ), ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ, ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್, ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ, ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಠಿ, ಅವೇಶ್ ಖಾನ್/ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್.