RCB ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್‌.. ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಂಹಪಾಲು ಇವರದೇ ನೋಡಿ

Rcb vs srh highlights: IPl 2026 ರ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಂಹವಾಲು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದ್ಹೇಗೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 29, 2026, 08:56 AM IST
  • ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮುರಿದ ದಾಖಲೆಗಳು..
  • ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 201 ಕಲೆ
  • ಚಿರತೆಯಂತೆ ಜಿಗಿದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್

Rcb vs srh highlights: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿತು. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅಬ್ಬರದಿಂದ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇಟೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹೊಡೆದ ಬೃಹತ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಪತನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:RCB vs SRH, IPL 2026: ‌ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಅಬ್ಬರ; ಆರ್​ಸಿಬಿಗೆ 202 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸ್ಕೋರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಮತ್ತು ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ ವೇಗವಾಗಿ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಕಿಶನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

202 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು, ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 69 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ 26 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಿಡಿದ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL​ನ ನಯಾ ಸಿಕ್ಸ್​ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯಾರು ಈ ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ​? ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

