IPL 2026, RCB vs SRH: ಅದೇ ಕಥೆ, ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ.. SRH 300 ಸವಾಲು!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written by - MALLIKARJUN PATIL | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:08 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ... ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತು
  • ʻಈ ಸಲವೂ ಕಪ್‌ ನಮ್ದೇʼ ಎಂದ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
  • 300 ರನ್‌ ಹೊಡಿತೀವಿ ಅಂತಾ SRH ಸವಾಲು

Indian Premier League 2026: ಇಂದಿನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌ IPL ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ತವರೂರು, ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಪಾಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. 300 ರನ್‌ ಸವಾಲಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳ ಎದುರೇಟು ಹೇಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲವೂ ಇದೆ.. 

ಅದೇ ಕಥೆ.. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ... ಇದು ಈ ಸಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು... ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ  ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಗುಟುರು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. IPL ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ನಿರಾಳ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ RCB ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 18 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಫಲವೂಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟಚ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಖಂಡಿತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.

RCB ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್‌, ಹಾಗಂತ ಒವರ್‌ ಕಾನ್ಪಿಡೆನ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲ.. ಯಾಕಂದ್ರೆ IPL ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಂಗಳಿಗಿಂತ RCBಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.  ಯಾವ ತಂಡವನ್ನೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಇವತ್ತು ಕೂಡ RCB ಎದುರಾಳಿ ಸಮಾನ್ಯ ತಂಡವಲ್ಲ. ಹೊಡಿಬಡಿ ಆಟಗಾರರೇ ಇದ್ದಾರೆ.  ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತ SRHನಲ್ಲಿ RCBಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಅಭಿಷೇಕ್- ಹೆಡ್ ಜೋಡಿ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮುಖ್ಯ. ಬಳಿಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಹಾಗೂ ನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಫಿನಿಶರ್‌ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆನೂ ಇಲ್ಲ

ಇನ್ನೂ RCB ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌, ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪಡೆ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ರೆ... ದೇವದತ್ತ ಪಡಿಕಲ್‌,  ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಂಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ರೊಮಾರಿಯೊ ಶೆಫರ್ಡ್‌ನಂತ ದೈತ್ಯರು ಸಾಲಿಡ್‌ ಪಿನಿಶರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿ ಕೃನಾಲ್‌ ಶಫರ್ಡ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವಿಭಾಗಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಭುವಿ.. ಮಂಗೇಶ್‌ ಯಾದವ್‌ ಕೃನಾಲ್‌ ಶಪರ್ಡ್‌, ಢಪಿ, ಸುಯೇಶ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ... 

ಇನ್ನೂ ಪಿಚ್‌ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೌಂಡರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 200 ರನ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಿಚ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ.

