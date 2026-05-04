ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೆ 9 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 6 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ತಂಡ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
IPL 2026 RCB Team Updates: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ (Phil Salt) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ (ECB) ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಎಡಗೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಸಿಬಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವು ಅವರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಲಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗುವವರೆಗೆ ಇಸಿಬಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಡಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 168.33ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 202 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಹಂತದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೀಲಿಕೈ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಈಗ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆರ್ಮಿಯ ಆಡುವ ೧೧ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.