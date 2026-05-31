IPL 2026 Runner up prize money: ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು RCB ತಂಡ ಈ ಸಲನೂ ಕಪ್ ನಮ್ದು ಎಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ? ಸೋತ ತಂಡ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
IPL 2026 Runner up prize money: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ RCB ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ RCB ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವ ಬೃಹತ್ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವು ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್ನ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು ₹46.5 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಈ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ರೂ. 20 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸುವ ತಂಡವು ರೂ. 13 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಲುವಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವುದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂ. (US$ 1.2 ಮಿಲಿಯನ್) ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ 4 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ.. ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರೇಜ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳ ನಂತರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ತಂಡಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಂಡವೊಂದು ಗೆಲ್ಲುವ ಒಟ್ಟು ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರಿಂದ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಯುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, 2008 ರಿಂದ 2010 ರವರೆಗೆ 4.8 ಕೋಟಿ, 2011 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ, 2014 ರಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ 15 ಕೋಟಿ, 2016 ರಿಂದ 2019 ರವರೆಗೆ 20 ಕೋಟಿ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 10 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2021 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗೆ 20 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.