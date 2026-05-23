MS dhoni: IPL 2026 ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
IPL: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮುಗಿದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದ ನಂತರ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ರಾಂಚಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಧೋನಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಎಂದಿನಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಧೋನಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಧೋನಿಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಪರೂಪದ ಬೈಕ್ಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಹನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
Thala Dhoni spotted cruising in his Land Rover Defender in Ranchi 🔥🔥 pic.twitter.com/ELIMf8FIjg
— DHONI Trends™ (@TrendsDhoni) May 22, 2026
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಧೋನಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಧೋನಿ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸದ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.