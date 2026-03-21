IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್..! ಧೀಡೀರ್ ನೇ ಕೈಕೊಟ್ಟ 7 ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್..!

ಮುಂಬೈ: ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೌಲರ್ ಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈಗ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Job Updates: ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1600 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ..!
ಈಗ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಈ ಏಳು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಆರು ಆಟಗಾರರು ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ.ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲಭ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಲಾಕಿ ಫರ್ಗುಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಜನಿಸಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್, ಜ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಇಡೀ ಋತುವಿಗೆ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚೆನ್ನೈ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಎಲಿಸ್ ಅವರ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯವು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran-US War: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇರಾನ್ವರೆಗೆ ಯುದ್ಧದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ..!
ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಗಳೇ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ತಂಡಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.ಈಗ ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿಗಳ ಗೈರು ಹಾಜರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.