13 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಆಟಲು ಬಿಡದೇ ಡಗೌಟ್ ಕೂರಿಸಿದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ?

IPL 2026 srh biggest mistake: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆತನನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕಿಡಿಕಾರಲಾಗಿದೆ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 29, 2026, 09:34 AM IST
  • ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಡಲು ಬಿಡದ ತಂಡ
  • ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೋಲುವುದು ಖಚಿತ
  • ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ

IPL 2026 srh biggest mistake: ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH vs RCB) ತಂಡವು IPL 2026 ಅನ್ನು ಭಯಾನಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೀಸನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. RCB ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಭಿಮಾನಿಗೂ 2025 ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡವು 2025 ರಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ಮತ್ತು 2026 ರಲ್ಲಿ, ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೋಲುವುದು ಖಚಿತ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 201 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅವರು ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಯದೇವ್ ಉನಾದ್ಕಟ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬ್ರೆಂಡನ್ ಕಾರ್ಸೆಗೆ ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲ. ಪೈನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಬಿಷ್ಣೋಯ್‌ನಂತಹ ಆಟಗಾರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ.. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 7.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು 8 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಅದು 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪಿದಾಗ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ಗಾಗಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿಲ್ಲ.

ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ಗೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಔಟಾದಾಗ ಇನ್ನೂ 3 ಓವರ್‌ಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. 201ಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 15 ರಿಂದ 20 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಲಿವಿಂಗ್‌ಸ್ಟೋನ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಬೆಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು. ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೂ, ಕಳಪೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಎಸ್‌ ಆರ್‌ಹೆಚ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

