ಹೈದರಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ನಿಲ್ಲುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ, ಇದೀಗ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಂಚೂಣಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರೂ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 500+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ಮೂವರೂ ಅರ್ಧಶತಕ (50+) ಬಾರಿಸಿ ಎಲೈಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Innings Break!
The core of #SRH batting shine again to propel them to 255/4 🧡
— IndianPremierLeague (@IPL) May 22, 2026
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2025 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ತಂಡದ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ SRH ಪಡೆ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.
ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ SRH ಹವಾ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆಯುವ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ:
ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್:14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 606 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ:14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 563 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್: 14 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 556 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಋತುವಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ ಅವರ ಸಿಡಿಲಮರಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಮಾಲಯದಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲೀಗ್ ಹಂತ ಮುಗಿಸಿ ಬೀಗುತ್ತಿರುವ 'ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ಮಿ' ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.