English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPL 2026: Instagram ರಿಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಆಟಗಾರ..!

IPL 2026: Instagram ರಿಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಆಟಗಾರ..!

ಇಜಾಜ್ ಸವಾರಿಯಾ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೀಲ್ ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 16, 2025, 12:29 PM IST
  • ಇಜಾಜ್ ಸವಾರಿಯಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಅವರು ಭಾರತ ಅಥವಾ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಲ್ಲ
  • ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು 2026 ರಲ್ಲಿ 265 ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು
camera icon7
Weight gain
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Shukra Gochar
ಶುಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಸಕಲವೂ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
gold jewellery
ಚಿನ್ನವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ಕೂಡಿಡುವುದಲ್ಲ! ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ : ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon5
retirement age
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ : ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
IPL 2026: Instagram ರಿಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಆಟಗಾರ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಇಜಾಜ್ ಸವಾರಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.20 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಎಂದಿಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ರಿಲ್ಸ್ ಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಈಗ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

ಇಜಾಜ್ ಸವಾರಿಯಾ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ರೀಲ್ ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಂತಹ ತಂಡಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Izaz Sawaria (@izazsawaria)

ಇಜಾಜ್ ಸವಾರಿಯಾ ಅವರು ಮೂಲತಃ ರಾಜಸ್ಥಾನದವರಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ನಲ್ಲಿ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತ ಅಥವಾ ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜು 2026 ರಲ್ಲಿ 265 ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಜಾಜ್ ಸವಾರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರಾಡಿಲ್ ರಶೀದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಿಮಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವಿಪ್ರರಾಜ್ ನಿಗಮ್ ಅವರಂತಹ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಸಹ ಸವಾರಿಯಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಜಾಜ್ ಸವಾರಿಯಾ ಜೈಪುರದ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೂಲಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸವಾರಿಯಾ ಈಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಸನ್ನದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

 

About the Author
Izaz SawariaIPL 2026 AuctionIPL Auction 2026IPL 2026ಇಜಾಜ್ ಸಾವರಿಯಾ

Trending News