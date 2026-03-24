IPL 2026 tickets and team wise prices Check: ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಇನ್ನೇನು ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್ನ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ತಂಡಗಳವಾರು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು..ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನಂತಹ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಬುಕ್ಮೈಶೋ (BookMyShow)ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜೊಮಾಟೊದಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ (District by Zomato)ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಆರ್ಸಿಬಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.
ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು 3,750 ರೂ.ಗಳಿಂದ 65,800 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಗಿಂತ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ದಿನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ತಂಡಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ IPL 2026 ಟಿಕೆಟ್ ದರ (ದೆಹಲಿ)- 1,400 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2,800 ರೂ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ (ಅಹಮದಾಬಾದ್)- 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ)- 1,200 ರೂ.ಗಳಿಂದ 8,500 ರೂ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ (ಲಕ್ನೋ)- 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 40,000 ರೂ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ (ಮುಂಬೈ)- 499 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ (ಮಲ್ನಾಪುರ್)- 2,250 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.
ರಾಜಸ್ತಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ (ಗುವಾಹಟಿ/ಜೈಪುರ್)- 2,700 ರೂ.ಗಳಿಂದ 4,200 ರೂ.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿಕೆಟ್ ದರ (ಬೆಂಗಳೂರು)- 3,750 ರೂ.ಗಳಿಂದ 65,800 ರೂ.
