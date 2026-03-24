English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಎಲ್ಲ IPL ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ RCB ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ.. ಯಾವ ಟೀಮ್‌ ಟಿಕೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್‌ ಇದೆ?

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚು ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 24, 2026, 11:06 PM IST
  • ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
  • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಆಫ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮಾತ್ರ
  • ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಟಿಕೆಟ್ಸ್?

Trending Photos

50% ಡಿಎ.. ಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!
camera icon6
DA
ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಬಂದ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್​ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತಾ ಮದುವೆ? ವೈರಲ್​ ವಿಡಿಯೋದ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಏನು?
camera icon5
anushka
9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿರುವ OnePlus Nord 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Oneplus Nord 6
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ.! 80 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಚಿನ್ನ? ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸುಸಮಯವೇ?
camera icon5
Gold rate today
IPL 2026 tickets and team wise prices Check: ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಇನ್ನೇನು ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾತರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ತಂಡಗಳವಾರು ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಎಷ್ಟು..ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.   

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನಂತಹ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಗನೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. 

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬುಕ್‌ಮೈಶೋ (BookMyShow)ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತವೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಜೊಮಾಟೊದಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ (District by Zomato)ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು.. RR ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು!

ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು 3,750 ರೂ.ಗಳಿಂದ 65,800 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಗಿಂತ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ದಿನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಉಳಿದಂತೆ ತಂಡಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ. 

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ IPL 2026 ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ (ದೆಹಲಿ)- 1,400 ರೂ.ಗಳಿಂದ 2,800 ರೂ.
ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ (ಅಹಮದಾಬಾದ್)- 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ (ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ)- 1,200 ರೂ.ಗಳಿಂದ 8,500 ರೂ.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ (ಲಕ್ನೋ)- 1,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 40,000 ರೂ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ (ಮುಂಬೈ)- 499 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.
ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ (ಮಲ್ನಾಪುರ್‌)- 2,250 ರೂ.ಗಳಿಂದ 25,000 ರೂ.
ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬೆಲೆ (ಗುವಾಹಟಿ/ಜೈಪುರ್‌)- 2,700 ರೂ.ಗಳಿಂದ 4,200 ರೂ.
ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ (ಬೆಂಗಳೂರು)- 3,750 ರೂ.ಗಳಿಂದ 65,800 ರೂ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15,301,00,00,000 ರೂ.ಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೇಲ್.. RR ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಯಾವ ದೇಶ ಖರೀದಿಸಿದೆ? ‌
 

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

...Read More

IPL 2026 ticketsRCB vs SRHCheck team wise pricesonline booking platformsMumbai Indians

Trending News