IPL 2026 Tickets: ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL 2026) ಸೀಸನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಆಟಗಾರರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದರಿಂದ, ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ನೋಂದಣಿಗಳು ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಗುವಾಹಟಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಲಕ್ನೋ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ, ದೆಹಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಧಿಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ಮೈಶೋ, ಪೇಟಿಎಂ ಇನ್ಸೈಡರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಂದಲೂ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
==> ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ 'IPL 2026' ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿ.
==> ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
==> ಆಸನ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಆಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
==> ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.
==> ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ (M-Ticket) ಅನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಫ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಇತರ ಟಿಕೆಟ್ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಗರ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಆಸನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಎಕಾನಮಿ ದರ್ಜೆಯ ಸೀಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ..!
ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲು ವಂಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಬರುವವರನ್ನ ವಂಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ನ ಹೊರಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.